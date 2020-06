Was für eine himmlische Verwandlung! Seit 1995 dürfen auf dem Laufsteg von Victoria's Secret alljährlich die erfolgreichsten Models der Welt die verführerischen Dessous der Marke präsentieren. Wer von dem Mode-Label unter Vertrag genommen wird, darf sich anschließend sogar offiziell als Victoria's-Secret-Engel bezeichnen. Doch wer hätte gedacht, dass eine dieser beflügelten Schönheiten früher mal eine Zahnspange trug und äußerst schüchtern in die Kamera grinste?

Das dürften sich auch die Fans von Romee Strijd (24) gefragt haben! Die blonde Niederländerin veröffentlichte kürzlich eine Collage auf ihrem Instagram-Account – und die zeigt sie als zurückhaltende Teenagerin inklusive Zahnspange, schwarzem Kajal um die Augen und einem schüchternen Lächeln auf den Lippen. Zu dem süßen Schnappschuss schrieb das Unterwäsche-Model amüsiert: "14 Jahre alt versus 24 Jahre alt!"

Das Jahr der Jugend-Aufnahme veränderte Romees Leben komplett: Denn mit süßen 14 Jahren wurde sie als Model entdeckt. 2014 durfte sie zudem das erste Mal als Newcomerin für Victoria's Secret über den Catwalk schweben. Ein Jahr später bekam sie sogar schon den begehrten Vertrag als Victoria's-Secret-Engel. "Ich war echt schockiert. Ich konnte es kaum glauben. Es hat mir so viel bedeutet, weil die Engel mich immer so inspiriert haben!", erklärte Romee in einem YouTube-Video der Dessous-Marke.

Getty Images Romee Strijd bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Getty Images Romee Strijd bei den Filmfestspielen in Cannes 2019

Getty Images Romee Strijd bei ihrer ersten Victoria's Secret Fashion Show 2014



