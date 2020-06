Barbara Meier (33) hatte einen triftigen Grund zum Feiern! Am 1. Juni 2019 hatte das Model seine große Liebe Klemens Hallmann in einer traumhaften Zeremonie in Venedig geheiratet. Nun jährte sich der Tag ihrer pompösen Trauung bereits zum ersten Mal – und passend dazu fielen die Feierlichkeiten zu dem Jubiläum ziemlich romantisch aus: Der Rotschopf kam gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus!

Auf Instagram gewährt die werdende Mutter einen Einblick in ihr privates Glück: "Der schönste erste Hochzeitstag, den ich mir hätte wünschen können! Er hat in einem wunderschönen Raum mit 1.000 roten Rosen geendet", freut sich die Germany's next Topmodel-Gewinnerin der zweiten Staffel über die Geste ihres Gatten. Dazu postete die Schwangere zwei Schnappschüsse, auf denen nicht nur das Blumenmeer zu sehen war: Barbara präsentiert auch das Outfit, das sie trug – ein schwarzes Kleid, das ihrer Wölbung schmeichelt sowie silberne Accessoires und High Heels.

In vielen weiteren Zeilen des Posts enthüllt sie noch andere Details: So habe sich Klemens für seine Liebste ein Spiel ausgedacht, bei dem sie erst alle Rätsel lösen musste, um schließlich herauszufinden, wo das Abendessen stattfinden würde. Diese Erinnerungen wird Barbara sicherlich lange in Ehren halten!

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann bei ihrer Hochzeit

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juni 2020

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier



