Es sollte einer der schönsten Tage in Bindi Irwins (21) Leben werden – doch ihre Traumhochzeit verlief anders als geplant! Ende März hat die Tochter von Dokumentarfilmer Steve Irwin (✝44) ihrem Freund Chandler Powell (23) das Jawort gegeben: Bei einer eigentlich geheimen Zeremonie im Zoo von Queensland legten sie ihre Ehegelübde ab, doch einige Nachrichtenportale bekamen Wind davon. Jetzt beschwert sich Bindi: Die Paparazzi hätten ihnen den Hochzeitstag versaut.

"Es war dann so weit und wir sollten endlich heiraten und dann haben die Paparazzi-Helikopter über uns die Tiere erschreckt", erinnert sie sich in einem Instagram-Post an den großen Tag zurück. Sie hätten ihre Traumlocation dann zum Schutz der tierischen Bewohner der afrikanischen Savanne verlassen müssen und seien in eine Scheune umgezogen. "Ich habe in meinem Hochzeitskleid mit meinem zukünftigen Ehemann Tische umgeräumt und Blumen getragen und versucht, unsere Hochzeit zu retten", meint sie.

Doch auch wenn am Ende nicht alles so verlaufen ist, wie Bindi und ihr Liebster es sich vorgestellt hatten, sei die Zeremonie etwas ganz Besonderes gewesen. "Unser Hochzeitstag verlief ganz und gar nicht so wie geplant, aber es war ein ganz außergewöhnlicher Start in unser Eheleben", resümiert die 21-Jährige.

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin im Zoo in Queensland

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin

Anzeige

Getty Images Chandler Powell und Bindi Irwin bei einem Galadinner in Brisbane im November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de