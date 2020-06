Auch Cathy Hummels (32) kommt mal mit Sohnemann Ludwig (2) an ihre Grenzen! Seit fast eineinhalb Jahren sind die Designerin und ihr Mann Mats Hummels (31) Eltern eines Sohnes. Mittlerweile hat Cathy sich zu einer richtigen Mami-Bloggerin gemausert, die ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit einem kleinen Kind gewährt. Nun offenbarte die Powerfrau ehrlich: Ludwig treibt sie gerne mal in den Wahnsinn!

In ihrem neuen Instagram-Post freut Cathy sich darüber, dass der Frühling endlich auch in ihrer Heimat Bayern angekommen ist. Für sie und Söhnchen Ludwig bedeutet das, dass sie endlich wieder draußen spielen können. Doch die 32-Jährige kommt offenbar ziemlich ins Schwitzen dabei, ihren Spross im Zaum zu halten. "Wir waren gerade ein bisschen draußen, aber mein kleiner Bazi hat mich gerade zur Weißglut getrieben", offenbarte Cathy. Lu scheinen die Worte seiner Mutter aber egal zu sein. "Ludwig Bazi", habe der kleine Mann ihre Ermahnung nachgeahmt.

"Da sprichst du mir aus der Seele und außerdem bin ich seit fünf Uhr wach, du Bazi!", beendete Cathy ihren Beitrag und zeigte damit, dass der Kosename bei ihr aktuell ganz hoch im Kurs steht. Bei "Bazi" handelt es sich um die österreichische Bezeichnung für einen Schlingel, die Cathy ihrem Kleinen gegenüber auf liebevolle Weise verwendet.

Instagram / cathyhummels Cathy, Mats und Luwdig Hummels zu Ostern im April 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Juni 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig



