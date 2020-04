Er beweist schon jetzt großes Stilbewusstsein! Seit über zwei Jahren sind Mats (31) und Cathy Hummels (32) stolze Eltern eines Sohnes. Dass der kleine Ludwig (2) seine Mama gern auf Trab hält, gibt die Designerin ihren Fans ab und zu im Netz preis. Jetzt überrascht die Beauty ihre Community mit einer ziemlich witzigen Aktion, wie sie ihren Sohn bei Laune hält: Cathy verpasst ihrem Ludwig doch kurzerhand einen stylishen Mini-Zopf!

Einblicke in ihren Mami-Alltag gibt die 32-Jährige gern – auch in der aktuellen Situation weiß die Ehefrau von Mats sich und ihren Sohnemann zu bespaßen. "Wie läuft es bei euch im Homeoffice? Also wir haben Spaß. Wir signieren Bücher, Ludwig sortiert meine Dankeskarten, klaut mein Haargummi und ich mache ihm Zöpfchen", betitelt Cathy ihren Beitrag auf Instagram belustigt. Das niedliche Frisuren-Ergebnis teilt die Vollblut-Mama natürlich auch mit ihren Supportern – und siehe da, Baby Lu kann sich mit diesem kleinen Zopf doch wirklich sehen lassen.

Erst vor wenigen Tagen verzauberte die Moderatorin ihre Follower im Netz mit einem anderen, ziemlich niedlichen Ludwig-Content. In einem kurzen Insta-Clip tanzte Cathy mit ihrem Sohnemann zu "Teddybär, Teddybär dreh' dich um" – und schrieb dazu: "Kleines Gute-Laune-Kindertanzvideo für euch. So kann man auch Sport machen. Glaubt mir, das haut rein."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und Söhnchen Ludwig im April 2020

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels, Sohn von Cathy und Mats Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2020



