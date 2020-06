Pfingstsamstag endete für Sebastian Preuss (30) im Krankenhaus! Der amtierende Bachelor wollte bei einer Motorradtour die Sonne genießen, doch er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Folge: Basti wurde über die Straße geschleudert und brach sich den linken Arm sowie das rechte Bein. Ein Ehepaar wurde Zeuge des Unfalls und war sofort an Ort und Stelle. So erlebten die Cochrans den Horrorcrash!

Imke und Matthew Cochran waren auf dem Heimweg, als ihnen der Rosenverteiler entgegenschoss. "Plötzlich fängt mein Mann an, unglaublich zu bremsen. Dann ist er auf's Feld gesteuert", erinnern sich die Eheleute im RTL-Interview. "Dann haben wir das schwarze Irgendwas an uns vorbeirasen sehen. Wir sind sofort, nachdem der Wagen stand, herausgesprungen und der Verletzte lag genau auf der Höhe unseres Wagens." Sofort hätten sie den Notarzt gerufen und Erste Hilfe geleistet. "Er hat immer gesagt: 'Es tut so weh, es tut so weh.'"

Dass es sich bei dem Verunglückten um den TV-Junggesellen handelt, war den Eltern dreier Kinder nicht bewusst. "Ich wusste nicht, wer er ist", beteuert Imke Cochran. Erst eine Freundin habe sie am nächsten Tag aufgeklärt. "Da sagte sie, das sei der Bachelor. Da hab ich gesagt: 'Ach Quatsch, der Bachelor. Nicht der Kickboxer, oder?' Da sagte sie: 'Doch, der war es.'"

Instagram / sebastianpreuss Bachelor Sebastian Preuss

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss im Juni 2020

TVNOW / Stephan Pick Sebastian Preuss, "Der Bachelor"-Kandidat 2020



