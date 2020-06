Sie kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus! Seit mittlerweile einem Jahr ist Anne Wünsche (28) wieder vergeben. Mit Karim hat sie offenbar das große Los gezogen. Vor allem die Leidenschaft zum Reisen verbindet die zwei und so haben sie in Vergangenheit bereits einige angesagte Metropolen und Traumstrände gemeinsam unsicher gemacht. In letzter Zeit war wegen der angespannten Gesundheitslage ans Verreisen nicht zu denken. Kein Wunder also, dass das Paar nun nach den ersten Lockerungen die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und zusammen einen Liebestrip unternommen hat!

"Ich denke, auf dem Bild erkennt man ganz gut, wie es mir aktuell geht", beginnt Anne ihren Post auf Instagram und teilt dazu einen Schnappschuss, auf dem sie mit der Sonne um die Wette strahlt. Über Pfingsten ging es für die zweifache Mutter und ihren Freund nach Hamburg. Ein Abstecher zum Strand von Travemünde war da natürlich auch drin. "Jetzt sitze ich im Hotelzimmer und bin einfach nur happy und unendlich dankbar, dass ich das erleben darf. Denn es ist einfach nicht selbstverständlich und so möchte ich das auch nie sehen... ich genieße es", schließt die 28-Jährige den Beitrag ab.

Annes Kinder hielten hingegen in Berlin die Stellung und machten sich mit ihrer Oma ein schönes Wochenende. Dass die Influencerin hin und wieder mal ohne ihre Töchter in den Urlaub fährt, gefällt einigen Fans so gar nicht. Doch davon lässt sich Anne nicht beirren. "Ich liebe meine Kinder über alles, aber es ist anders, mit Kindern zu verreisen. Du kannst die Welt nicht so erleben, wie sie wirklich ist [...]. Mein Leben kann von heute auf morgen vorbei sein und ich will nicht irgendwann denken: 'Warum hast du es nicht einfach gemacht, warum bist du nicht verreist?'", erklärte sie einst in einem YouTube-Clip.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund in Paris, August 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchter Juna und Miley



