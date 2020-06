Die Rückkehr von Falko Ochsenknecht (35) zu der Daily-Soap Berlin - Tag & Nacht bereitet nicht nur den Zuschauern größte Freude, sondern auch den Darstellern am Set! 2017 war für seine Rolle Ole Peters nach sechs Jahren plötzlich Schluss – seine Geschichte soll damals einfach auserzählt gewesen sein. Nun wurde aber im April verkündet, dass der gebürtige Lüdenscheider ein großes Comeback haben wird. Gegenüber Promiflash verriet Falko jetzt sogar, mit welchen Kollegen er seine Rückkehr am meisten genossen hat.

"Am allermeisten gefreut habe ich mich auf Lutz Schweigel (Joe) und Fernando Dela Vega (Fabrizio), weil ich die beiden am längsten kenne", offenbarte der 35-Jährige im Promiflash-Interview. Die drei Freunde gehören zu dem Original-Cast der Sendung, die seit 2011 im Vorabend große Erfolge feiert. Falko habe aber nicht nur Spaß an der Zusammenarbeit mit diesen beiden Ur-Gesteinen, sondern auch weitere Schauspieler in sein Herz geschlossen. "Ich hab mich auch auf alle anderen gefreut, wie zum Beispiel Laura Maack (Paula) oder den Manuel Denniger (Rick) – wir kennen uns ja auch schon ein Weilchen", schilderte er.

BTN-Fans können derzeit sogar zwei Comebacks feiern – neben Falko ist auch Fernando seit Kurzem wieder in der Daily zu sehen. Drei Jahre lang war der 47-Jährige von der Bildfläche verschwunden. Hinter dem Serien-Aus steckte damals ein trauriger Grund: Fernando litt an Herzproblemen.

Anzeige

Instagram / falko.ochsenknecht Lutz Schweigel und Falko Ochsenknecht, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Facebook / falko.ochsenknecht.3 Fernando Dela Vega und Falko Ochsenknecht im Dezember 2015

Anzeige

Serie, filmpool entertainment GmbH Laura Maack alias Paula und Manuel Denniger alias Rick von "Berlin - Tag & Nacht"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de