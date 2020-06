Na, erkannt? Ein paar kleine Tipps: Sie ist Schauspielerin und wurde für ihre Performance im Drama "Raum" sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Einem größeren Publikum wird diese Blondine wohl aber aus einem anderen Film bekannt sein – der Comic-Adaption Captain Marvel, in der sie die Titelheldin verkörpert. Aber dieses Californiagirl spielt nicht nur in Filmen, sie produziert sie auch. Welche Promi-Dame könnte sich wohl hinter diesem Bild verbergen?

Keine andere als Brie Larson (30) stellt hier ihre superdefinierten Bauchmuskeln zur Schau. Mehrere Paparazzi-Schnappschüsse zeigen den US-Star in weiten Jeans und einem knappen, blauen Top, das ihre gestählte Körpermitte wunderbar in Szene setzt. Mit einem orangefarbenen Beutel ausgestattet, schlenderte die 31-Jährige Ende Mai auf einem Wochenmarkt in Malibu umher. Bei ihrer kleinen Shoppingtour war der Hollywoodstar allerdings nicht alleine.

Brie war in Begleitung ihres Partners Elijah Allan-Blitz unterwegs. Die beiden Turteltauben hatten ihre Beziehung bereits im August 2019 öffentlich gemacht – nur sechs Monate, nachdem die Leinwandschönheit ihre Verlobung mit Alex Greenwald gelöst hatte.

MEGA Brie Larson in Malibu im Mai 2020

MEGA Brie Larson und ihr Freund Elijah Allan-Blitz in Malibu im Mai 2020

MEGA Brie Larson und Eljah Allan-Blitz in Malibu im Mai 2020



