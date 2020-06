Die Unter uns-Darsteller plaudern offen über ihre Erziehungsmaßnahmen! In der Serie treibt sich Leni (gespielt von Josephine Becker, 21) momentan auf zahlreichen Partys herum, auch in der Woche, wenn sie am nächsten Tag zur Schule muss. Die Eltern der 17-Jährigen (Miloš Vuković, 38 als Paco Weigel und Alica Hubiak als Jana Schäfer) sind davon jedoch alles andere als begeistert. Wie steht der "Unter Uns"-Cast privat zu dem Thema? Ob die Schauspieler ihren Kindern erlauben würden, mitten in der Woche feiern zu gehen, haben sie nun in einem Interview verraten.

"Wenn sie nicht am nächsten Tag eine Klausur schreibt, würde ich schon sagen: 'Ach komm, geh da hin, guck, dass du um halb eins zu Hause bist und nicht zu viel Alkohol trinkst'", verriet Claudelle Deckert (46), die selbst Mutter einer Tochter ist, gegenüber RTL. Miloš sieht das ähnlich entspannt: "Ja, würde ich erlauben." Josephine alias Leni, die Partyqueen höchstpersönlich, fände das dagegen überhaupt nicht okay: "Ich glaube, ich bin eher die strengere Mutter."

In Hinblick auf das Alter, in dem die Serienstars ihren Kindern das Partymachen erlauben würden, sind sie sich größtenteils einig und legen sich auf 16 fest. "Mit 13, 14 war es, glaube ich so bis zehn Uhr, mit 16 zwölf sowieso, aber je nachdem. Es kam immer drauf an, was sie vorhatte", schilderte Claudelle ihre Erfahrungen mit Tochter Romy.

Anzeige

Getty Images Claudelle Deckert, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / josephineebecker Josephine Becker und Miloš Vuković von "Unter uns"

Anzeige

TVNOW / Bernd Jaworek Miloš Vuković, Isabell Hertel, Ben Ruedinger und Claudelle Deckert



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de