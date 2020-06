Dieses Geheimnis steckt hinter Jana Ina und Giovanni Zarrellas Beziehungsglück! Das Model und das ehemalige Bro'Sis-Mitglied sind seit 2005 verheiratet. Bei vielen Paaren ist nach 15 Jahren Ehe das einstige Feuer der Liebe schon längst wieder erloschen – die beiden scheinen allerdings immer noch so glücklich wie am ersten Tag zu sein. Nun verrieten die Turteltauben, wieso ihre Liebe hält!

Jana Ina und Giovanni waren am Samstag zu Gast in der ARD-Show "Schlagerlovestory.2020", die sich ganz um das Thema Liebe drehte. Aus diesem Grund sprachen sie mit Moderator Florian Silbereisen (38) auch über ihre Beziehung und verrieten, was diese so stabil macht. "Ich finde, mit der Zeit lernt man, mit den Macken von dem Anderen zu leben und geht dem Anderen aus dem Weg", plauderte Jana Ina aus. Diese "Kunst" müsse man allerdings über Jahre erlernen.

Doch nicht nur das scheint ihre Ehe am Laufen zu halten – es dürfte auch helfen, dass Giovanni ziemlich häufig in aller Öffentlichkeit von seiner Liebsten schwärmt: Unter anderem zu ihrem vergangenen Geburtstag hatte er ihr rührende Worte auf Instagram gewidmet: "Königin. Traumfrau. Herzmama. Danke dafür, dass du mich liebst, wie ich bin. Du hast mich mit deiner Geduld, Stärke und Liebe zu einem besseren Menschen gemacht."

