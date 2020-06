Herzogin Kate (38) steht schon seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit – und macht dabei immer eine gute Figur. Vor allem ihre klassisch-eleganten Outfits begeistern die Fans. Und zu dem perfekten Royal-Look gehören natürlich auch die passenden Treter. Bei öffentlichen Terminen trägt die Dreifach-Mama meistens hohe Absätze, die auf Dauer sicherlich unbequem werden. Aber Kate hat einen Trick, um den Tragekomfort etwas zu steigern: Sie hat Schuhe in unterschiedlichen Größen.

Das beweisen verschiedene Paparazzi-Fotos, die bei Veranstaltungen aufgenommen wurden. Eigentlich passen die Füße der 38-Jährigen gut in eine 38,5 oder eine 39. Aber laut Hello soll sie tatsächlich auch mal zu einer 38 greifen. Das hat vor allem zwei Gründe: Erstens fallen die High Heels der Designer unterschiedlich aus – bei den Modellen von Brite Rupert Sanderson wird beim Kauf eine kleinere Größe empfohlen, beim Luxus-Label L.K. Bennett ist das Gegenteil der Fall. Zweitens spielt auch das Wetter eine wichtige Rolle – bei heißen Temperaturen schwellen die Füße leicht an, daher ist ein größerer Schuh dann komfortabler.

Und wenn es mal richtig bequem sein soll, schlüpft die Frau von Prinz William (37) auch gerne mal in Sneaker – vorausgesetzt sie passen zum Anlass. Ihr Lieblingsmodell sind dabei offenbar die weißen Sportschuhe von Supergra, die für rund 45 Euro auch ziemlich erschwinglich sind.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Mai 2011

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate bei der Chelsea Flower Show im Mai 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de