Wie steht Marcellino Kremers zu Datingshows wie Der Bachelor? Nach seiner Love Island-Teilnahme 2018 wagte der Mönchengladbacher bei Match! Promis auf Datingkurs vor Kurzem einen zweiten Anlauf, um im Fernsehen die große Liebe zu finden. Allerdings empfand er es als ziemlich schwierig, sich in dem Format auf mehrere Frauen gleichzeitig zu konzentrieren: Vor Kuppelshows wie "Der Bachelor" hat er daher großen Respekt.

Im Promiflash-Interview erklärte der Fitness-Freak, dass er schon auf der Single-Party von "Match! Promis auf Datingkurs" ziemlich überfordert war: "Das war ein Club voller Frauen und man ist der einzige Mann. Jeder guckt, wie du dich bewegst, wie du gehst, wie du guckst und was du sagst." Er sei in der Sendung sehr nervös und aufgeregt gewesen: "Das waren ja nicht nur zwei Blicke und vier Augen [...] Es ist auch nicht so, dass du da ein Gespräch hast, du hast da 30 Gespräche." Sich davon alles zu merken, sei eine große Herausforderung gewesen. "Teilweise hast du auch ein Gespräch mit vier oder fünf Frauen gleichzeitig. Da muss ich als Mann schon performen."

Er habe "unglaublich viel Respekt" davor, in TV-Formaten wie "Der Bachelor" mitzumachen. So meinte Marcellino: "Die Leute sitzen vor dem Fernseher, egal bei welchem Format, und denken, sie könnten das besser machen." Doch wenn man selbst in der Sendung stecke, sei das eine ganz andere Situation: "Das soll man erstmal nachmachen." Ob Marcellino deshalb vor einer weiteren Kuppelshow-Teilnahme zurückschreckt, verriet er nicht.

