Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) sind vor Kurzem in eine der hochkarätigsten Nachbarschaften der Welt gezogen: In der luxuriösen Wohnanlage Beverly Ridge Estates in Beverly Hills geben sich Hollywoodstars wie Jennifer Lawrence (29), Cameron Diaz (47) und Ashton Kutcher (42) quasi die Klinke in die Hand. Durch diesen Umstand scheint schon klar zu werden, dass VIPs durchaus Wert darauf legen, dass ihr Umfeld möglichst exklusiv ist. Und dabei kommt es zu den überraschendsten Wohnverhältnissen: Unter anderem wohnen Adele (32) und Katy Perry (35) in unmittelbarer Nähe!

Musikalisch haben die beiden Frauen zwar nicht unbedingt viel gemeinsam, die schwangere "Fireworks"-Interpretin verriet gegenüber The Sun aber erst kürzlich über ihre Nachbarin Adele: "Ich erinnere mich daran, wie sie im vergangenen Jahr zu Besuch gekommen ist. Wir haben geredet und ein Tässchen Kaffee zusammen getrunken. Sie ist großartig." Aber mit Katy und Adele noch lange nicht genug, auch Niall Horan (26) und die Kardashians sollen sich einen riesigen Wohnkomplex geteilt haben. Mit 19 Jahren ist der One Direction-Sänger in die Nähe der Familie gezogen und soll damals mit Kendall (24) und Kylie Jenner (22) befreundet gewesen sein.

2015 zog eine andere Sängerin neben ein berühmtes Paar: Miley Cyrus (27) verschlug es in die gleiche Straße wie Kim Kardashian (39) und Kanye West (42). Damals gönnte sich die "Wrecking Ball"-Interpretin ein riesiges Anwesen, zu dem sogar ein Weinberg gehörte. Dass sich die drei also mal eben so im Garten begegnet sind, scheint nahezu ausgeschlossen. In Großbritannien soll es ebenfalls VIP-Nachbarschaften geben: Im Norden von London sollen die Häuser von Harry Styles (26), Sam Smith (28) und Boy George (58) ganz in der Nähe voneinander liegen.

Getty Images Katy Perry im Mai 2020

Getty Images Niall Horan im Februar 2020

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020



