So viel Spaß hat Sophia (4) mit ihren Eltern! 2015 erblickte die Tochter von Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52) das Licht der Welt und ist ihr ganzer Stolz. Inzwischen ist sie vier Jahre alt und geht seit Kurzem schon in die Vorschule. Auch wenn der Spross ganz schön schnell heranwächst, bleibt eines offenbar gleich – Sophia hat immer noch eine Menge Spaß an "Engelchen, Engelchen flieg"!

Danni veröffentlichte am Freitag einen niedlichen Familienschnappschuss auf Instagram. Darauf halten sie und Lucas ihre Kleine in einem Park an den Händen und lassen sie – wie es für das berühmte Kinderspiel typisch ist – durch die Luft schwingen. Daran hat Sophia offensichtlich extrem viel Spaß: Sie grinst nämlich genau wie ihre Eltern bis über beide Ohren!

Die Follower der Kultblondine waren von dem Foto offensichtlich ganz entzückt und fühlten sich zum Teil sogar in ihre eigene Kindheit zurückversetzt: "Engele, Engele, flieg! Kenne ich auch noch von früher. Tolles Foto, sehr schön!", kommentierte ein Fan. Eine andere Userin verriet, dass auch ihr Sohn immer viel Freude an dem Spiel gehabt habe. "Vorgestern ist er neun geworden und mittlerweile zu groß und zu schwer dafür", erklärt sie jedoch. Bis das auch bei Sophia der Fall ist, dauert es aber wohl noch etwas.

Instagram / lucascordalis Kultblondine Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im August 2019

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis im August 2019

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis mit Töchterchen Sophia im März 2020



