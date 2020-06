Es war die Hochzeit des Jahres – aber lange nicht die erste ihrer Sorte! Am Samstag gaben sich Anna-Carina Woitschack (27) und Stefan Mross (44) vor laufenden Fernsehkameras das Jawort. Viele Fans waren begeistert, den großen Augenblick ihrer Lieblingskünstler miterleben zu dürfen – andere fanden die Trauung in Anwesenheit von Florian Silbereisen (38) zu übertrieben. Dabei waren die beiden Sänger nicht die ersten Turteltauben, die eine öffentliche Sause einer privaten Feier vorzogen!

Bereits 2005 wagten Sarah Connor (39) und Marc Terenzi (41) etwas, was vor ihnen noch kein Pärchen Deutschlands getan hatte: Mit ihrer Reality-Show "Sarah & Marc in love" ließen die Musiker ihre Hochzeitsvorbereitungen mitfilmen. Im Finale der Sendung wurde schließlich die emotionale Trauung gezeigt. Zwei Jahre später wollten es auch Gülcan Kamps (37) und ihr Mann Sebastian wissen: In der Show "Gülcans Traumhochzeit" konnten Bewunderer der VIVA-Moderatorin jeden Schritt und jede Planungspanne der Bald-Braut miterleben. Die sympathische Quasselstrippe ging allerdings noch einen Schritt weiter: Ihre Hochzeit wurde tatsächlich live übertragen!

Und 2016 brachte dann Mallorca-Auswanderin Daniela Katzenberger (33) Romantik auf die Bildschirme: Auch ihre Hochzeit mit Lucas Cordalis (52) flimmerte ebenfalls in Echtzeit über die Bildschirme ihrer Fans. Allerdings sind auch Anna-Carina und Stefan nicht das letzte Paar mit einer öffentlichen Sause – eine Promi-Vermählung kommt in diesem Jahr noch auf TV-Zuschauer zu: Michael Wendler (47) und seine Laura (19) lassen ihren Weg vor den Traualtar in dem Format "Laura und der Wendler – jetzt wird geheiratet!" mitfilmen. Ob der Höhepunkt dieser Sendung ebenfalls live gesendet wird, ist derzeit noch unklar.

