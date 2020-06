Diese Aussage von Anne Wünsche (28) überrascht! Aktuell könnte es für die Influencerin in Sache Liebe eigentlich nicht besser laufen: Seit über einem Jahr ist sie mit ihrem Karim in einer glücklichen Beziehung. Sogar ein drittes Kind könnte sich die Vollblut-Mama mit dem Synchronsprecher in naher Zukunft vorstellen. Dennoch kommt eine Sache für sie momentan nicht infrage. Sie möchte ihren Freund nicht heiraten!

Das offenbarte die YouTuberin nun in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram. Ein User wollte wissen, ob Anne ihren Freund heiraten wolle. Darauf gab die Zweifach-Mama die überraschende Antwort in ihrer Insta-Story: "Also aktuell nein, aber da ich meine Meinung bekanntlich wechsle wie meine Unterhose – wer weiß...." Endgültig vom Tisch scheint das Thema bei Anne also noch nicht zu sein.

Und es muss auch nicht bedeuten, dass Beziehungsprobleme zwischen den aufgetaucht sind. Anne macht immer wieder deutlich, wie glücklich Karim sie macht: "Er nimmt mich, wie ich bin. Und ich bin manchmal so kompliziert, dass ich mich selbst nicht einmal verstehe", ließ sie ihre Follower wissen. Er nehme jede Zickerei von ihr mit Humor, führte sie weiter aus.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche



