Niklas Schröder (31) hat wieder neue Tinte unter der Haut! Schon während seiner Teilnahme an Die Bachelorette 2017 hatte der Bartträger seine zahlreichen Tattoos gezeigt. In den vergangenen Jahren sind dann noch einige ewige Bilder dazugekommen, unter anderem der Name seiner Ehefrau Jessica (25). Nun hat sich Nik erneut unter die Nadel gelegt – und sich gleich zwei neue Tattoos im Gesicht stechen lassen! Die Bedeutung dahinter verriet er im Promiflash-Interview.

In einer verschnörkelten Schrift ist über dem rechten Auge des 31-Jährigen jetzt das Wort "Faith" zu erkennen, zu Deutsch: Glaube, Vertrauen. Doch was steckt dahinter? "Ich habe den Glauben an das Gute, und Vertrauen ist die schwierigste aber gleichzeitig auch beste Eigenschaft bei Menschen!", erklärte der Wahl-Hamelner gegenüber Promiflash. Doch bei einem Kunstwerk blieb es nicht: Unter seinem linken Auge prangt nach seinem Besuch im Punktschwarz-Studio in Hameln nun zudem eine kleine germanische Rune. "Das kann für eine Zahl stehen, gleichzeitig für einen Buchstaben und für mehrere Bedeutungen", erläuterte Nik und fügte hinzu: "Bei mir steht das eher für die Bedeutung 'Alles ist im Einklang' beziehungsweise 'Alles ist gut'. Dass es auch noch J als Bedeutung hat, war dann noch das i-Tüpfelchen!"

Wie viel ihn seine neueste Körperverzierung gekostet hat, verriet der gebürtige Osnabrücker dieses Mal nicht. Erst zuletzt hatte er Promiflash aber gebeichtet: Für seine bisherigen Tattoos hatte er rund 10.000 Euro ausgegeben! "Mein Körper ist mein Tagebuch", schwärmte Nik.

Anzeige

Instagram / jessicooper Niklas und Jessica Schröder

Anzeige

Promiflash Niklas Schröder, bekannt aus "Die Bachelorette"

Anzeige

Promiflash Niklas Schröder, Reality-TV-Star

Wie findet ihr Niks neue Tattoos? Wirklich cool! Mein Fall sind sie nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de