Die neuen Episoden von Modern Family dürften bei den Fans für Schnappatmung sorgen! Seit 2009 gehört die Comedy-Serie zu den beliebtesten Shows der Welt: Gleich mehrfach wurde das Format mit dem Emmy Award ausgezeichnet und konnte sogar einen Golden Globe ergattern. Am 20. Juni erscheint auf Netflix nun die zehnte Staffel der Geschichte über Familie Dunphy und Co. – und in der geht es mächtig rund!

Achtung, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in Staffel zehn passiert, sollte jetzt nicht weiterlesen!

In den USA und auf dem Pay-TV-Sender Sky war die zehnte Season bereits im vergangenen Jahr ausgestrahlt worden. Ab Ende Juni dürfen sich nun auch die Netflix-User über die neuen Folgen freuen – denn die haben es in sich: Hailey (Sarah Hyland, 29) wird tatsächlich schwanger von ihrer Jugendliebe Dylan (Reid Ewing). Im weiteren Verlauf stellt sich dann heraus, dass die beiden Zwillinge erwarten, die in der finalen Episode zur Welt kommen. Präsentiert werden sie dort ganz traditionell im König der Löwen-Stil von Mitchell (Jesse Tyler Ferguson, 44) und Cameron (Eric Stonestreet, 48).

Besonders viel vom Leben der neuen Twins werden die Fans aber nicht mehr mitbekommen: Denn wie der Sender ABC bereits bekannt gab, wird die Serie nach der elften Staffel enden. In den USA wurde diese bereits gesendet und sorgte für emotionale Momente bei den treuen Zuschauern, aber auch beim Cast.

