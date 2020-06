In der kommenden Sing meinen Song-Folge ist Lea (27) an der Reihe! Die aktuelle Staffel des Tauschkonzert-Spektakels gehört eindeutig zu den emotionalsten in der Show-Geschichte: Unter anderem MoTrip (32), Paddy Kelly (42), Max Giesinger (31) und Nico Santos (27) lassen die anderen ihre Songs singen und haben zu den Stücken teils sehr persönliche Geschichten zu erzählen. Auch die Tracks der Kasslerin versprechen ein musikalisches Erlebnis zu werden: Diese Lieder von ihr geben die Teilnehmer zum Besten!

Besonders spannend wird es bei Nico: Der Schmusesänger versucht sich nämlich an "110", dem Feature von Lea, Capital Bra (25) und Samra, wie Vox in einer Pressemittelung vorab bekannt gibt. Ob er in den Strophen wohl wie im Original rappen wird? Max schnappt sich "Immer wenn wir uns sehn", ein Song, der auf YouTube über 67 Millionen Mal geklickt wurde. Paddy Kelly bringt "Zwischen meinen Zeilen" auf die Bühne, Jan Plewka (49) macht aus "Monster" eine Rocknummer. MoTrip hat sich "Halb so viel" ausgesucht und die ESC-Kandidatin Ilse DeLange (43) perfomt Leas bekanntesten Hit "Leiser".

Die 27-Jährige selbst wird mit "Treppenhaus" eine ihrer neuesten Singles singen. "Das ist natürlich das Besondere, wenn Songs von dir gesungen werden, die dir persönlich so viel bedeuten", freut sie sich im Teaser bereits auf das Tauschkonzert. Am Ende wird Lea schließlich den "Song des Abends" verkünden – diese Ehre wird demjenigen zuteil, der sie am meisten mit seinem Vortrag begeistern kann.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Lea und MoTrip bei "Sing meinen Song"

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Nico Santos bei "Sing meinen Song"

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Lea und Paddy Kelly bei "Sing meinen Song"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de