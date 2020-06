Puh, da kommt so einiges auf die Paare zu! Vor wenigen Tagen wurde endlich bekannt, welche Promi-Turteltauben in diesem Jahr Das Sommerhaus der Stars unsicher machen werden. Gedreht werden die brandneuen Folgen bereits – und zwar auf einem Bauernhof in Bocholt. Wer nun allerdings glaubt, die Kandidaten können sich dort ein entspanntes Leben machen, der irrt sich gewaltig. Denn in diesem Jahr gibt es besonders strenge Regeln...

Bild liegen offenbar die Verträge der Teilnehmer vor – und vor allem durch die aktuelle Gesundheitslage sind die Auflagen um einiges härter als bei den vorherigen Staffeln. Laut des Berichts mussten sich alle Promis vor dem Einzug in eine zweiwöchige Quarantäne begeben, um sicherstellen zu können, dass sie gesund sind. Da eine Infektion dennoch nicht vollends ausgeschlossen werden kann, erklärt jeder Prominente mit seiner Teilnahme, dass er sich der Gefahr bewusst ist. Sollte dennoch jemand husten oder niesen, werden sofort alle Oberflächen desinfiziert.

Außerdem ist vertraglich festgelegt, dass die Kameras rund um die Uhr und in jedem Zimmer laufen – nur nicht auf der Toilette, dort haben die Stars immerhin etwas Privatsphäre. Privatsphäre ist ein gutes Stichwort, denn den berühmten Pärchen muss bewusst sein, dass sie sich mit anderen das Schlafzimmer teilen müssen. Die Produktionsfirma kann angeblich festlegen, welche Kandidaten-Konstellationen dabei zusammengewürfelt werden. Vor dem Einzug bekommen die Stars und Sternchen eine vorgegebene Packliste – Handy, E-Reader und Kleidung mit Logos oder Werbung müssen zu Hause bleiben.

Übrigens darf niemand das Set auf eigene Faust einfach verlassen, es sei denn, man wird von der Produktionsfirma dazu aufgefordert. Auch die Auszahlung der Gagen ist streng geregelt, denn das Geld bekommen die Promis in drei Schritten. 20 Prozent winken ihnen nach der Vertragsunterzeichnung, einen weiteren Teil bekommen sie nach der Aufzeichnung der ersten Episode, den Rest dürfen sie dann nach dem Erfüllen aller gewünschten Leistungen einkassieren.

TVNOW / Stefan Gregorowius Denise Kappès und Henning Merten, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Jennifer Lange und Andrej Mangold, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Annemarie Eilfeld und Tim Sandt, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020



