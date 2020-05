Wiedersehen mit dem Harry Potter-Star! Daniel Radcliffe (30) gilt als Aushängeschild der magischen Geschichte, denn er verkörperte den Zauberlehrling in allen acht Kinofilmen. Jetzt sorgt ein neues Projekt für große Begeisterung bei allen Fans, denn im Internet tritt er jetzt erneut die Reise nach Hogwarts an: Der Schauspieler liest aus dem ersten Buch "Harry Potter und der Stein der Weisen" vor!

"Wir hoffen, euch gefällt dieses unglaublich besondere Video in dem Daniel zu Harrys Abenteuern zurückkehrt – diesmal nicht an einem Filmset, sondern durch die Seiten des ersten Buches", heißt es auf der offiziellen Internetseite Wizarding World zum neuen Konzept "Harry Potter at Home", das den Fans die Zauberwelt von Autorin J.K. Rowling (54) näher bringen soll. Den Anfang der Reihe macht Daniel, der das erste Kapitel "Ein Junge überlebt" in englischer Sprache vorträgt und die Zuhörer damit zu den Anfängen des Abenteuers zurückversetzt. Die insgesamt 17 Kapitel sollen dann auch von unterschiedlichen "Freunden der Zauberwelt" vorgetragen werden.

Und damit noch nicht genug, denn es wurden bereits weitere große Stars angekündigt! Unter anderem werden David Beckham (45), Dakota Fanning (26) und auch Stephen Fry (62) an der digitalen Lesung teilnehmen. Zusätzlich soll es auch einige Überraschungsgäste geben.

Getty Images J.K. Rowling, Autorin

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

Getty Images David Beckham bei den "GQ Men Of The Year Awards 2019" in London



