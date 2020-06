Haben Yasin und Dijana (26) nach ihrer Love Island-Teilnahme noch mal voneinander gehört? Der Sportlehrer und die Model-Schönheit hatten sich 2019 bei dem Kuppelformat kennengelernt. Die ehemalige Miss Universe Switzerland hatte damals unter anderem ein Auge auf den Bayern geworfen – aus den beiden wurde allerdings kein Paar. Yasin fand in Mitstreiterin Samira seine große Liebe, die beiden sind mittlerweile sogar verlobt! Und wie ist es in Sachen Freundschaft zwischen Yasin und Dijana weitergegangen? Immerhin wollte der Lockenkopf die Schweizerin mal besuchen kommen. Dazu ist es jedoch nie gekommen!

Dijanas gute Freundin und Ex-"Love Island"-Teilnehmerin der zweiten Staffel Jessica Fiorini hat Promiflash verraten, wie Dijana heute zu Yasin steht: "Die beiden hatten nach 'Love Island' null Kontakt miteinander. So wie ich das mitbekommen habe, halten beide nicht viel voneinander. Dijana hat auch kein Interesse an Yasin. Und Yasin scheint ja glücklich verlobt zu sein", offenbarte sie. Aber nun werden die TV-Bekanntheiten zwangsläufig wieder aufeinandertreffen. Denn beide sind beim neuen RTL-Format "Like Me I'm Famous" dabei und werden mehrere Wochen auf engstem Raum mit acht weiteren Promis in einem Haus verbringen.

Ob Yasin und Dijana dort in Konflikt miteinander oder den anderen Hausbewohnern geraten werden? Jessica Fiorini hat – zumindest ihre Freundin betreffend – eine klare Einschätzung: "Solange niemand gemobbt und unfair behandelt wird, wird Dijana mit niemandem ein Problem haben. Sie ist das pure Gegenteil von mir, sie zickt nicht rum", erklärte sie Blondine gegenüber Promiflash.

RTL II Yasin und Dijana bei "Love Island"

RTL II Yasin und Dijana an Tag 19 bei "Love Island"

Instagram / itsjessicafiorini Dijana Cvijetic und Jessica Fiorini



