Werden an die Love Island-Kandidaten vor Antritt der Datingshow etwa Rollen verteilt? Seit einer Woche wird auf RTL2 die dritte Staffel der beliebten Reality-Sendung wiederholt. Auch Julia Oemler war damals Teil des Casts. Die Blondine stieß als Nachzüglerin zu den Kandidaten dazu. Dass heute einige ihrer Ex-Kollegen ihr Verhalten in der Sendung damit verteidigen, sie hätten eine vom Sender vorgeschriebene Rolle bekommen, macht sie wütend – denn das stimmt ganz und gar nicht, wie Julia gegenüber Promiflash erklärt!

Mit der Bekanntgabe der erneuten Ausstrahlung ging einigen Teilnehmern der Po auf Grundeis, weil sie heute vielleicht nicht mehr zu ihrem damaligen Verhalten in der Show stehen. Dass manche nun aber behaupten, sie hätten nur auf Ansage der Produktion so gehandelt, macht Julia sauer! "Absoluter Bullshit! Klar kann einen der Schnitt in blöde Situationen bringen, die ein wenig harmloser waren, als man es dann am Ende wahrnimmt, aber wir sind alle Herr über unser Handeln gewesen", stellte sie im Promiflash-Interview klar. Auf welche Islander sie damit anspielt, ließ Julia offen.

Die Blondine steht zu allem, was sie auf der Liebesinsel getan hat – auch wenn sie ebenfalls einmal Opfer des Schnitts geworden sei: Die Badezimmer-Szene mit Yasin sei überdramatisiert worden. "Man könnte meinen, ich hätte die Kamera abgehängt, um zur Sache zu kommen, aber das ist völliger Quatsch und aus dem Kontext gerissen." Sie habe den Vorschlag nur gemacht, damit sie sich ohne Kameras hätte umziehen können. "Als ich die Geste gemacht habe, kam der Cut! Genug Interpretationsspielraum. Das ist halt TV", schloss sie ab.

RTL II "Love Island"-Kandidaten Julia und Lisa

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Julia Oemler

Instagram / julia.oemler.official Julia Oemler, Reality-TV-Bekanntheit



