Danilo Cristilli (23) lässt seine Zeit bei der Datingshow Love Island Revue passieren. Im vergangenen Herbst hatte der Womanizer die Chance, sich auf der Abenteuerinsel zu verlieben. Nach zwei Wochen Geflirte mit der einen oder anderen Beauty hatte er dort jedoch keine Partnerin fürs Leben finden können. Jetzt aber schon: Vor Kurzem gab der Vollblutitaliener bekannt, dass er in einer glücklichen Beziehung mit dem Model Alexandra Nicole sei. Jetzt verriet er Promiflash, warum gerade die Kuppelsendung der Grund für sein neues Liebesglück ist.

"Ohne 'Love Island' wäre ich niemals zu Köln 50667 gekommen und hätte niemals meine Freundin kennengelernt, offenbarte der 23-Jährige in einem Promiflash-Interview. Er sei dem Format daher mehr als nur dankbar, weil er sich sowohl beruflich als auch privat habe weiterentwickeln können. Danilo hat sich nämlich eine Rolle in der beliebten Daily-Soap Köln 50667 ergattern können. Für den neuen Job ist er schließlich nach Köln umgezogen, wo er anscheinend auch DSDS-Star Pietro Lombardi (28) über den Weg gelaufen ist, der ebenfalls in der Großstadt lebt. Bei einem Videodreh für den "Call My Name"-Interpreten haben sich Danilo und Alexandra kennen und lieben gelernt.

Seit Montag läuft die Wiederholung der letzten Staffel "Love Island" wieder täglich im Fernsehen. Doch Danilos Arbeit am Set halte ihn auf, mit seiner neuen Freundin entspannt die Sendung zu verfolgen: "Ich drehe meistens den ganzen Tag, aber wenn es die Zeit erlaubt, schauen wir auf jeden Fall rein", meinte er.

Instagram / alexsashnicole Danilo Cristilli und Alexandra Nicole

Privat Danilo Cristilli und seine Freundin Alexandra Nicole

RTL II / Magdalena Possert Danilo beim Spiel "Tag der Wahrheit"



