Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Ruth Moschner (44)! Die sympathische Blondine saß bis vor Kurzem im Rateteam der Show "The Masked Singer". Dort bewies Ruth, wie gut sie prominente Stimmen unter kreativen Masken erkennen kann. Dabei fiel die 44-Jährige mal wieder durch ihre gute Laune und ihre Qualitäten als Entertainerin auf. Jetzt gibt es eine freudige Botschaft für alle, die sie wieder als Moderatorin einer Sendung sehen möchten: Ruth wird bald durch ein neues Showformat führen.

Dem Portal DWDL zufolge verzaubert uns die TV-Ikone zukünftig in der Sendung "Wer sieht das denn?!", die am 21. Juli auf ProSieben anläuft. Dort treten zwei prominente Rateteams gegeneinander an. Beide sehen sich Performances von Künstlern an und müssen sich jedes noch so kleine Detail merken. Denn danach werden den Kandidaten jede Menge Fragen zu den Auftritten gestellt. Mit ihren Antworten können sich die Teams jeweils Punkte erspielen. Auch Ruth ist offenbar begeistert von dem neuen TV-Format. "Das ist mit Sicherheit das spektakulärste, glamouröseste Quiz der Welt! Wenn Show und Quiz ein Kind hätten, käme DAS dabei heraus", jubelt sie.

Dass Ruth richtig gut beim Publikum ankommt, hatte sie bereits in der Kochsendung Grill den Henssler unter Beweis gestellt. Nachdem sie nicht mehr dort zu sehen war, trauerten viele Zuschauer der Powerfrau nach. Freut ihr euch schon auf Ruths neue Sendung? Stimmt ab!

Christoph Hardt / Future Image Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer"

Instagram / ruthmoschner Ruth Moschner im Juni 2020

Ohlenbostel,Guido Ruth Moschner und Steffen Henssler in der Show "Grill den Henssler"



