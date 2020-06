Karrieresprungbrett oder Gift für die berufliche Laufbahn? Es ist wohl längst kein Geheimnis mehr, dass die Klassiker unter den Kuppelshows wie Der Bachelor oder Die Bachelorette dem einen oder anderen das Tor zur Promiwelt geöffnet haben. Oftmals wird den Kandidaten oder Kandidatinnen sogar unterstellt, nur wegen des anschließenden Ruhmes und der winkenden Influencer-Karriere mitzumachen. Love Island gehört noch zu den jüngeren Flirt-Formaten im TV – erst zum dritten Mal flimmerte die Sendung 2019 über die deutschen Bildschirme. Gegenüber Promiflash verriet der Cast vom vergangenen Jahr jetzt, ob und inwiefern auch sie von ihrer Teilnahme karrieretechnisch profitiert haben.

Offenbar können die TV-Sternchen allesamt nicht klagen! "Die Teilnahme hat mich beruflich und privat überhaupt nicht eingeschränkt, im Gegenteil, ich bin weiter in meinem Job", konnte Model Sidney Wolf (33) auf Promiflash-Nachfrage vermelden. Auch seine Community in den sozialen Netzwerken sei nachhaltig gewachsen. Für Zuschauerliebling Melissa (24) war die Show tatsächlich der Start in eine komplett neue Influencer-Karriere: "Ich habe mich weiterentwickelt und habe das Glück, mich auf Instagram entfalten zu dürfen. Es stehen auch noch einige Projekte an, welche mir eine Menge Spaß bereiten", schwärmte sie. Zuletzt war die Brünette eben auch im Musikvideo von DSDS-Star Momo Chahine zu sehen. Nicht beklagen kann sich auch Mischa Mayer – er beziehe sein Haupteinkommen über Produktplatzierungen auf der Foto- und Videoplattform. Und auch Dijana Cvijetic (26) hat nur Positives zu berichten: Beruflich laufe es bei ihr mehr als gut. Sie habe regelmäßig viele Projektanfragen.

Nicht ganz so euphorisch ist lediglich Vivien Michalla (27): "Bis auf die Kooperationen lebe ich mein Leben wie davor auch. Ich gehe immer noch beruflich nebenbei putzen", erklärte sie im Promiflash-Interview bescheiden. Durch die Arbeit auf Instagram habe sie nun aber immerhin mehr Zeit und vor allem Geld, um sich für den Tierschutz zu engagieren. "Außerdem kann ich mit meiner neuen Reichweite sinnvolle Themen ansprechen und die Menschen zum Nachdenken bringen", freute sie sich weiter. Und auch die Turteltauben Yasin und Samira schätzen die neu hinzugewonnene Zeit, die sie dank ihrer neuen Vollzeitjobs als Reality-TV-Stars haben: "Man kann mehr Zeit in die Beziehung stecken und kann viel zusammen arbeiten."

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolf, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

Instagram / momochahine Das Cover von Momo Chahines Single "Santa Monica"

Instagram / vivixkit Vivien Michalla, "Love Island"-Gewinnerin 2019



