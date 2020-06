Jacky (21) hat keine Lust mehr auf die Gerüchte! Erst vor Kurzem hat die 21-Jährige die Castingshow Germany's next Topmodel gewonnen und erfüllte sich damit einen lang gehegten Traum. Nach dem Ende des Formats konzentriert sich das Nachwuchsmodel nun besonders auf sein körperliches Wohlbefinden und startete deshalb eine Basenfastenkur. Bei dieser Ernährungsform landen vor allem Obst und Gemüse auf dem Teller. Bei ihren Followern kam das nicht so gut an, denn sie vermuteten, dahinter stecke eine Diät. Jetzt reicht es Jacky und sie klärt auf, warum sie die Kur durchzieht.

"Ich mache das nicht, um Gewicht zu verlieren", betonte Jacky nun in ihrer Instagram-Story. Sie wolle stattdessen das "Chaos in ihrem Körper beseitigen", welches durch ihre Ernährungsweise in den vergangenen Wochen entstanden sei. Schließlich habe sie einfach zu viel und zu einseitig gegessen, weshalb sie sich müde und erschöpft fühle. Die Pferdenärrin ist überzeugt davon, dass ihr das Fasten dagegen helfen werde und auch keine großen Nachteile mit sich bringe. "Es sind nur sieben Tage, deshalb wird es meinem Körper auch keinen Schaden zufügen", machte sie deutlich.

Im Vorfeld der Kur hatten einige Follower der GNTM-Siegerin ein paar kritische Kommentare zum Basenfasten zukommen lassen. "In der Ernährungsszene ist die Säure-Basen-Diät ein großes Thema – aber im negativen Sinn", lautete der Beitrag von einem User. Diesen Text zeigte Jacky sogar in ihrer Story und machte klar, dass sie wisse, wie umstritten ihr Vorhaben sei.

Instagram / jackywruck Jacky, "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin 2020

Instagram / jackywruck Jacky in Santa Monica

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky nach dem "Germany's next Topmodel"-Finale 2020

