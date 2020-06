Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen! Es ist kein Geheimnis, dass die US-amerikanische Rapperin Cardi B (27) ein besonders ausgeprägtes Faible für Tattoos hat. So präsentiert sie die bunten Kunstwerke gerne in freizügigen Outfits auf der Bühne oder teilt private Schnappschüsse mit ihren Fans in den sozialen Medien. Doch jetzt nahm sie eine ihrer alten Tätowierungen noch einmal in Angriff: Cardi verpasste ihrem riesengroßes Pfauen-Tattoo einen neuen Schliff!

Mit einem Post auf Instagram verkündete die "I Like It"-Interpretin vor Kurzem die Neugestaltung des Körperkunstwerks. "Ich habe nach zehn Jahren mein Pfauen-Tattoo erneuern lassen", schrieb sie zu einem beeindruckenden Vorher-Nachher-Bild. Dabei fällt sofort auf: Jetzt sticht das Motiv mit seinen unglaublichen Farbkontrasten wieder richtig hervor. Außerdem haben sich nicht nur einige weitere Blüten, sondern auch ein pinkfarbener Schmetterling zu dem prachtvollen Vogel gesellt. Allerdings hatte dieses Ergebnis auch einen schmerzhaften Preis. "Ich habe die ganze Woche stundenlang Schmerzen beim Tätowieren ertragen", berichtete Cardi von ihren vergangenen Terminen.

Das Kunstwerk scheint aber nicht nur der Musikerin selbst gut zu gefallen, auch die Fans der Rapperin zeigten ihre Begeisterung. "Ein absolutes Kunstwerk", "Wow, ich bin überwältigt", oder auch "Das sieht so verdammt detailliert und schön aus", lauteten nur ein paar der zahlreichen Komplimente.

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi Bs Tattoo

Anzeige

Getty Images Cardi B bei den Ascap Rhythm & Soul Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Cardi B, Musikerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de