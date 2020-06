Von wegen beste Feindinnen! Bruce Willis (65) hatte großes Glück mit seinen (Ex-)Frauen: Nachdem 2000 seine erste Ehe mit Demi Moore (57) in die Brüche ging, heiratete er neun Jahre später seine Emma (42). Dass die beiden Promi-Damen sich mehr als gut verstehen, bewiesen sie bereits in den letzten Wochen, als sie gemeinsam als Patchwork-Familie die Isolation verbrachten: Nun feiert Bruce' Ehefrau sogar ihren Geburtstag mit seiner Ex!

Wie viele Geburtstagskinder in den vergangenen Monaten, musste nun auch Emma auf eine große Party zu ihrem 42. Ehrentag verzichten. Dennoch zeigen die Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Profil, dass sie anscheinend einen schönen Tag hatte: Gemeinsam mit ihrem Mann, ihren gemeinsamen Kindern, sowie Demi und deren Tochter Rumer (31), veranstaltete sie ein gemütliches Picknick auf ihrem Grundstück. Dazu schrieb sie: "Es war wirklich ein toller Geburtstag für mich." Auch von ihren Fans wurde Emma reichlich beglückwünscht und für den tollen Zusammenhalt all ihrer Verwandten gelobt: "Happy Birthday. Es ist so schön, die ganze Familie zusammen zu sehen", kommentierte ein Follower.

Auch gegenüber dem People-Magazin bestätigte eine Quelle vor Kurzem erneut, was jeder bereits auf Social Media verfolgen konnte: "Demi und Emma stehen sich sehr nahe. Sie haben in der Vergangenheit viele Male zusammen Urlaub gemacht und verstehen sich gut."

Instagram/emmahemingwillis Bruce Willis, Emma Heming Willis, Demi Moore und ihre Patchwork-Familie, Juni 2020

Instagram/emmahemingwillis Emma Heming Willis, Demi Moore und ihre Patchwork-Familie, Juni 2020

Instagram/emmahemingwillis Bruce Willis, Emma Heming Willis, Demi Moore und ihre Patchwork-Familie, Februar 2020



