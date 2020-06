Treibt Laura (19) ihren Michael Wendler (48) etwa bald ins Fitnessstudio? Erst vor Kurzem hat der Schlagersänger zugegeben, dass er allein im vergangenen Jahr stolze 14 Kilo zugelegt habe. Mittlerweile habe er sogar beinahe die 100 auf der Waage geknackt. Aber stören Michas Partnerin seine Extrapfunde? Nein, die Influencerin lässt es sich allerdings nicht nehmen, ihren Schatz wegen seiner Gewichtszunahme zu necken.

In der Doku-Soap Laura und der Wendler – total verliebt in Amerika legen die beiden Turteltauben einen Zwischenstopp in einer Villa in Mexiko ein, bevor sie in ihre amerikanische Wahlheimat in Florida einreisen dürfen. Als das Paar die Treppen des Prachtbaus erklimmt, beschwert sich der "Egal"-Interpret über die vielen Stufen. Die 19-Jährige sagt daraufhin keck zu ihrem Mann, dass er faul sei. Michael verteidigt sich und erwidert: "Du hast selbst gesagt, dass du keine Treppen laufen willst." Allerdings gibt das Model ihrem Göttergatten zu bedenken: ”Ich muss nicht abnehmen.”

In einem darauffolgenden Einzelinterview schwächt Laura aber ihre provokative Aussage wieder ab. Sie erklärt, dass es nichts an Michael gebe, was sie störe. Für sie sei ein bisschen Hüftgold kein Ausschlusskriterium. Denn: "Ich liebe ihn so, wie er ist", betont die TV-Bekanntheit.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Juni 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im April 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, "Let's Dance"-Kandidatin

