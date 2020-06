David (45) und Victoria Beckham (46) sorgen für mehr Sicherheit in ihrem Zuhause! Der kürzliche Raubüberfall auf Fußballer Dele Alli (24) in seinem Haus in London hat offenbar auch die Beckhams verunsichert. Laut Bauunterlagen hatte das berühmte Ehepaar daraufhin die Idee, einen Tunnel unter ihrem Anwesen in den britischen Cotswolds errichten zu lassen, um eine Flucht im Falle einer Gefahrenlage aus der Villa zu erleichtern. Diese Pläne werden jetzt tatsächlich realisiert!

Das Promi-Couple habe die Erlaubnis zur Ausweitung ihres Grundstückes und zum Bau des Untergrundgangs erhalten. Die Arbeiten dazu sollen innerhalb der nächsten drei Jahre beginnen, heißt es in der Baugenehmigung des Architekten Michael Ergatoudis, die Daily Mail vorliegt. Der Baufachmann arbeite bereits seit dem Kauf der Immobilie vor vier Jahren mit dem einstigen Fußballer und der ehemaligen Posh-Spice zusammen und sei der Leiter sämtlicher Renovierungsarbeiten gewesen.

Das Vorhaben habe aber zunächst umfassend geprüft werden müssen, da sich das Beckham-Anwesen auf einem denkmalgeschützen Gelände befinden soll. Es musste zunächst ausgeschlossen werden, dass der Bau der Unterführung Auswirkungen auf die historische Umgebung habe. Die Pläne von David und Victoria sollen auch in der Nachbarschaft nicht gut angekommen sein. So sollen sich einige Anwohner laut Daily Mail darüber beschwert haben, dass die prominenten Eheleute mit ihrem erhöhten Sicherheitsbedarf nicht in ihre dörfliche Wohngegend passen würden.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, 2020

Instagram / davidbeckham David Beckham im Jahr 2020

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham im Jahr 2020



