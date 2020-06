Johannes Haller (32) lässt die Hüften kreisen! Anfang des Jahres verlegte der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat seinen Lebensmittelpunkt nach Ibiza. Auf der spanischen Insel machte er sich mit seinem Bootsverleih selbstständig. Seitdem lichtet er sich im Netz immer wieder mit Bonnie Strange (33) ab, die seit knapp zwei Jahren auf Ibiza lebt. Jetzt waren die beiden gemeinsam auf einer Party – und da ließ es der 32-Jährige so richtig krachen.

In ihrer Instagram-Story teilte die Moderatorin einige Einblicke in die Geburtstagsfete ihrer Freundin Leshea Lewis. Und dabei wurde es offenbar feuchtfröhlich: Johannes gab dem Geburtstagskind doch tatsächlich einen Lapdance! Wie ein Video belegt, setzt sich der Blondie auf den Schoss der Dame, zieht dabei sogar sein T-Shirt halb nach oben und entblößt seinen Oberkörper. Dann will er aber offenbar noch sein tänzerisches Talent unter Beweis stellen: Der Ex-Bachelor in Paradise-Boy twerkt für die Lady und schwingt dabei die Hüften. "Ich habe ihr Johannes Haller geschenkt", witzelte Bonnie zu den Aufnahmen.

Kurz nach dem endgültigen Liebes-Aus des Lockenkopfs und Yeliz Koc (26) vermutete die dunkelhaarige Beauty: Johannes habe bestimmt eine Andere. Doch für eine neue Partnerschaft hat der Segler offenbar gar keine Zeit: "Ich bin verliebt in meine Arbeit, das erfüllt mich." Er müsse das Ende der Beziehung erst einmal verdauen, bevor er sich auf etwas Neues einlassen könne.

Actionpress/ Timm, Michael Bonnie Strange in Berlin, September 2019

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im Mai 2020

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im April 2020

