Shirin Akincis (Gamze Senol) Verhalten bei GZSZ sorgt für Diskussionen! Diese Storyline der beliebten RTL-Serie könnte emotionaler nicht sein: Shirin wird von einem Straßenarbeiter das Handy aus der Hand gerissen. Als Alexander Cöster (Clemens Löhr, 52) ihr zur Hilfe eilt, wird er von dem Mann auf die Straße geschubst und tödlich von einem LKW verletzt. Statt aber nach Alex zu sehen, verlässt die Kioskbesitzerin den Unfallort unter Schock. Die Zuschauer sind sprachlos von ihrem Verhalten...

Auf Twitter machen viele User ihrem Ärger über Shirins fehlender Zivilcourage Luft. "Shirin ist jetzt nicht wirklich einfach gegangen!? Wie kann sie das tun?", "Nachschauen, ob die Person noch lebt, ist ja auch zu viel verlangt. Lieber weglaufen" oder "Wie sie einfach weggeht... ohje", lauten nur einige empörte Kommentare auf der Sociel-Media-Plattform.

Andere User setzen sich wiederum für Shirin ein und zeigen Empathie. "Ähm, Schock?! Immer diese neunmalklugen Posts... als ob es man es besser machen würde", nimmt beispielsweise ein Fan die Brünette in Schutz. Was haltet ihr von Shirins Verhalten? Nehmt an unserer Umfrage teil.

