Diesen Moment musste Anne Wünsche (28) einfach mit der Welt teilen! Die Influencerin wurde in letzter Zeit oft für ihre Mutter-Qualitäten kritisiert – nicht nur von ihrer Community: Auch Oliver Pocher (42) hackte öffentlich auf der Blondine herum, weil sie zu viele Fotos ihrer Kinder posten würde. Anne plant nun tatsächlich, ihre Töchter Miley und Juna seltener im Netz zu zeigen. Zu diesem besonderen Anlass machte sie aber noch mal eine Ausnahme: Miley bekam nun ihr allererstes Zeugnis!

Auf Instagram teilte die 28-Jährige nun ihr Glück: Sie veröffentlichte eine Mama-Tochter-Aufnahme, die sie kuschelnd mit ihren beiden Mädels zeigt. Der Grund: "Miley hat ihr erstes richtiges Zeugnis erhalten und ich bin so stolz", schrieb sie zum Schnappschuss. "Sie ist schon so groß und redet wie ein Teenie. Hilfe, wo ist die Zeit geblieben!", zeigte sich einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ganz melancholisch. Doch nicht nur Mileys beginnende Schulzeit war im vergangenen Jahr eine Umstellung für Anne – sie musste auch in die Rolle der alleinerziehenden Mutter schlüpfen, nachdem sie sich von Henning Merten getrennt hatte.

Tatsächlich war vor gut einem Jahr ein echter Rosenkrieg zwischen Anne und Henning entfacht, der nur bedingt abgeklungen ist: Zwar ist Miley nicht sein leibliches Kind, doch der Influencer hat sie von klein auf mit großgezogen. Umso härter traf es ihn, dass er bei Mileys Einschulung nicht dabei sein durfte: "Wäre gerne da gewesen. Ich habe auch alles probiert, dass ich hingehen kann, aber leider bin ich da nicht erwünscht", erklärte er im vergangenen August in seiner Instagram-Story.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley im Juni 2020

Instagram / henning.merten Henning Merten im Juni 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Miley und Juna



