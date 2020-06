Davide Tolone hat offenbar wieder eine Frau an seiner Seite – aber wer ist die Glückliche? Der Pforzheimer stellte bei Temptation Island seine Beziehung zu Siria Campanozzi auf die Probe, allerdings ohne Erfolg: Die Auszubildende zur Friseurin trennte sich von ihm, nachdem er mit der Singledame Coco angeblich zu heftig geflirtet hätte. In den letzten Wochen gab es jedoch zahlreiche Gerüchte, dass sich die beiden wieder annähern würden. Dabei soll Davide seit Kurzem auch mit einer anderen Dame, der Ex-Bachelor-Teilnehmerin Jessica Fiorini, viel Zeit verbringen. Mit einer der beiden Damen könnte er nun wohl etwas am Laufen haben!

Wie aus der Instagram-Story des Tattoo-Liebhabers hervorgeht, befindet er sich gerade auf dem Weg in die Schweiz Richtung Zürich – Jessicas Heimat. In der darauffolgenden Sequenz zeigte er dann, wie seine Hand die einer anderen Frau streichelt. Ob es sich dabei aber um Jessica, Siria oder eine andere Dame handelt, verriet er nicht. Bislang hat keine der beiden etwas Ähnliches gepostet, das auf Davides Anwesenheit hinweist: Sie sind beide seit mehreren Stunden inaktiv.

Auch wenn Davides Aufenthaltsort für eine Liaison mit der ehemaligen Love Island-Kandidatin sprechen dürfte, scheint ein Liebes-Comeback mit seiner Ex wahrscheinlicher: Die Person neben ihm im Auto trägt nämlich ziemlich markante Gelnägel, die Sirias deutlich ähneln. Jessi trägt ihre Nägel derzeit dagegen etwas kürzer und natürlicher.

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi im Juni 2020 in Karlsruhe

Instagram / davidedondale Davide Tolone, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Reality-Star



