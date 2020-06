Dieses Vater-Tochter-Gespann ist einfach nur niedlich! Der ehemalige SixxPaxx-Stripper Patrick Fabian (32) ist seit August vergangenen Jahres stolzer Papa der kleinen Lilly. Zusammen mit seiner Freundin Lea bestreitet er den Familienalltag, und dabei halten sie ihre Fans mit täglichen Updates auf dem Laufenden. Auch jetzt zeigt sich der Berlin – Tag & Nacht-Darsteller beim Entspannen mit der Familie. Patrick genießt die Zweisamkeit mit seinem Töchterchen auf einer grünen Wiese.

In Patricks Instagram-Story teilte er gleich mehrere süße Aufnahmen von seiner kleinen Maus. So sitzen sie etwa zusammen auf einer Decke im Grünen, doch Lea scheint bei diesem Ausflug nicht dabei zu sein, da er zu dem kurzen Clip "#papazeit" schreibt und sie selbst nicht zu sehen ist. Anscheinend hat Lilly bereits Spaß daran, in Büchern zu schmökern, denn der Schauspieler geht mit seiner Tochter die verschiedenen Bilder durch. "Was hast du denn da für ein Buch, Lilly? Zeig mal, klapp mal auf", sagt er zu ihr. Die Kleine freut sich und nimmt das Bilderbuch in die Hand.

Damit Patrick Karriere und Familie unter einen Hut bringen kann, hat er beschlossen, erst einmal die Tanzgruppe zu verlassen. "Ich habe jetzt bei den SixxPaxx pausiert oder bin da an sich raus, weil ich halt mehr Zeit mit meiner Familie haben möchte", erklärte er gegenüber Promiflash.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Lea und Lilly

Instagram / https://www.instagram.com/patrickfabianofficial/ Patrick Fabian, BTN-Star

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Tochter Lilly, Mai 2020



