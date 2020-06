Nach acht nervenaufreibenden Episoden ist die Sat.1-Show The Mole in einem spannenden Showdown zum Ende gekommen. Unter der Sonne Argentiniens kämpften ursprünglich zehn Kandidaten um einen Jackpot in Höhe von bis zu 100.000 Euro. Doch unter den Teilnehmern versteckte sich ein Maulwurf: Der berüchtigte "Mole" versuchte, die Leistung der Gruppe zu sabotieren. Letztendlich konnte sich Martin Borgmeier durchsetzen: Er durfte sich über einen Gewinn von 68.380 Euro freuen. Colleen Schneider wurde kurz zuvor als "Mole" entlarvt. Doch wie kam die TV-Show eigentlich bei den Zuschauern an?

Nach dem großen Finale von "The Mole" meldeten sich etliche Fans unter anderem auf Facebook und kommentierten die nervenaufreibende Show. Dabei äußerten viele Zuschauer vor allem einen Wunsch. "Die Sendung war klasse! Ich hoffe, es gibt noch eine Staffel", " Ich hoffe, es folgt nächstes Jahr eine neue Staffel!", und auch "Geile Sendung! Ich hoffe, es folgt noch mehr!", lauteten nur ein paar der zahlreichen Kommentare. "Ich habe mich auf das Finale gefreut. Ich fand es sehr spannend und unterhaltsam", fasste ein weiterer User den Showdown zusammen. Besonders das Rätselraten scheint den Fans große Freude bereitet zu haben, denn sie tauschten sich über ihre Verdachtsmomente rege auf der Plattform aus.

Die Einschaltquoten der Sendung erreichten im Finale wieder ein Hoch. Nach dem Auftakt von "The Mole" mit einem Marktanteil von 9,0 Prozent sank der Anteil im Laufe der Staffel bis auf 6,3 Prozent herab, wie das Medienmagazin DWDL berichtet. Der Showdown konnte dann allerdings wieder beinahe an den Erfolg der ersten Folge anknüpfen: Es wurde ein Marktanteil in Höhe von 8,6 Prozent erreicht.

Instagram / yvesunser Yves-Len Unser, "The Mole"-Kandidat

Instagram / martinborgmeier Martin Borgmeier, "The Mole"-Kandidat

Instagram / aaronkoenigs Die "The Mole"-Kandidaten Aaron Koenigs und Paula Krämer



