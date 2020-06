Süße Baby-Nachrichten bei Dennis Schröder! Der Basketballspieler der deutschen Nationalmannschaft ist im Februar 2019 zum ersten Mal Papa eines Sohnes geworden. Nur wenige Monate später heiratete er dann auch seine Freundin und die Mutter seines Kindes Ellen Ziolo. Nun bekommt die dreiköpfige Familie aber noch ein Mitglied mehr. Denn der NBA-Star verkündetet: Bald kommt sein zweiter Nachwuchs auf die Welt!

Wie der Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder vor Kurzem bei Magentasport bekannt gab, freut er sich momentan nicht nur auf die Fortsetzung der Basketballsaison, sondern auch auf ein neues Baby. "Ich will bei der Geburt dabei sein. Ich muss schauen, wie ich das koordinieren kann, aber die Organisation ist klasse und wird eine Lösung finden", erklärt er hoffnungsvoll. Denn die Spielzeit beginnt in den USA ab dem 30. Juli wieder, damit kollidiert es mit dem Geburtstermin von Dennis' zweitem Kind. Der soll nämlich schon in sechs Wochen sein.

Hält es der Athlet wie bei seinem einjährigen Sohnemann, dann wird er wohl auf seinem Instagram-Account verkünden, wann er zweifacher Papa geworden ist. Die Geburt seines Nesthäkchens offenbarte der Profi-Sportler damals mit einem unerwarteten Schnappschuss des Neugeborenen via Social Media.

Instagram / ds17_fg Ellen Ziolo und ihr Sohn im Mai 2019

Getty Images Dennis Schröder, Basketball-Profi

Instagram / ds17_fg Dennis Schröder und sein Sohn



