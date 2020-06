Ein neues Babybauch-Update von Hilaria Baldwin (36). Anfang April hat die TV-Bekanntheit voller Stolz bekannt gegeben: Sie erwartet erneut Nachwuchs! Das heißt, ihre vier gemeinsamen Kinder mit Ehemann Alec Baldwin (62) bekommen ein neues Geschwisterchen. Die dunkelhaarige Schönheit hat sogar bereits enthüllt, dass es ein Junge wird. In einem neuen Schnappschuss zeigt sie nun auch, wie groß ihr Bauch bereits geworden ist.

In ihrer Instagram-Story hat die baldige fünffach Mama ein Murmel-Update gegeben. In einem obligatorischen Badezimmer-Selfie stellt sie ihre gerundete Körpermitte in einem knappen, schwarzen Bikini zur Schau. Das Outfit wird von einem Baseballcap vervollständigt. Ihren Post kommentiert die gebürtige Spanierin lediglich mit einem Emoji von zwei verbundenen Herzen – und lässt sonst die Aufnahme für sich sprechen.

Erst Ende letzten Monats hat Hilaria preisgegeben, dass sie ihre Figur absolut liebe, wenn sie gerade schwanger ist. "Ich bin so glücklich, dass ich diese Reise so viele Male erleben konnte", betont die 36-Jährige heiter.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im Juni 2020

Getty Images Hilaria Baldwin und Alec Baldwin bei der "West Side Story"-Broadway-Premiere in NYC im Februar 2020

Getty Images Hilaria Baldwin bei den Film Critics Circle Awards in NYC im Januar 2020

