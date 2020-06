Bella Hadid (23) zeigt ihre Schokoladenseite! Mittlerweile spielt das Supermodel in der Oberliga der Fashion-Welt mit. Mit ihren Geschwistern Gigi (25) und Anwar (21) sowie Mama Yolanda gehört sie zu den berühmtesten Model-Familien weltweit. Zu ihrem Freundeskreis zählen Stars wie Kendall Jenner (24) und Hailey Bieber (23). Mit Letzterer machte die Beauty kürzlich Urlaub in Italien. Aber offenbar konnte sie noch mehr Erholung vertragen: Jetzt ließ Bella extrem knapp bekleidet die Seele baumeln!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Brünette ein Foto, auf dem sie auf einer Luftmatratze auf dem Bauch liegt und in einem strahlend blauen Swimmingpool treibt. Auf den ersten Blick wirkt die Laufstegschönheit nackt, aber es lässt sich dennoch ein knapper String an ihrer Hüfte erahnen. Herrlich entspannt döst die 23-Jährige vor sich hin, während ihr knackiger, brauner Körper die Wärme spürt.

Ob sich Bella für das Pic etwa von Daniela Katzenberger (33) hat inspirieren lassen? Auch die Katze hatte kürzlich offenbar gar keine Lust auf Bikinistreifen und trug auf einem Foto trägt nichts weiter als ein knappes Bikinihöschen. Welches Oben-ohne-Bild gefällt euch besser? Stimmt unten ab!

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid, 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de