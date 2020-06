Endlich hat Paloma Faith (38) ein lang gehütetes Geheimnis gelüftet! Vor dreieinhalb Jahren wurde die Sängerin zum ersten Mal Mutter. Seitdem betonte sie immer wieder, dass sie ihr gemeinsames Kind mit ihrem Lebenspartner Leyman Lahcine geschlechtsneutral großziehen will. Aus diesem Grund hatte sie bislang auch nicht offenbart, ob sie einen Sohn oder eine Tochter zur Welt gebracht hat – bis jetzt!

Zwar hat Paloma zunächst nicht eindeutig das Geschlecht ihres Kindes verkündet, doch im Happy Mum Happy Baby-Podcast mit der Autorin Giovanna Fletcher (35) benutzte sie ausschließlich weibliche Pronomen, als sie von ihrem Kind sprach. Spätestens als es dann um die weitere Nachwuchsplanung ging, wurde das Geschlechtergeheimnis endgültig gelüftet: "Als meine Tochter 18 Monate alt wurde, dachte ich, ich möchte noch eine." Den Namen der Kleinen behielt die 38-Jährige jedoch weiterhin für sich.

Die Schwangerschaft mit ihrer kleinen Tochter war aber nicht Palomas erste. Die "Only Love Can Hurt You Like This"-Interpretin verriet, dass sie bereits mehrere Fehlgeburten hatte und darunter noch immer sehr leidet: "Es ist eine Art andauernde Sache. Es ist zermürbend. Es ist alles andere als sexy."

Getty Images Paloma Faith im Februar 2020 in London

Getty Images Paloma Faith im Juli 2019 in Los Angeles

Getty Images Paloma Faith im Mai 2019 in London



