Wie steht Dijana Cvijetic (26) heute zu Danilo Cristilli (23)? Gerade wird die dritte Love Island-Staffel auf RTL2 wiederholt. Damit kommt natürlich auch noch einmal das Hin und Her zwischen der Schweizerin und dem Köln 50667-Darsteller auf. Dijana musste vergangenes Jahr recht früh die Liebesinsel verlassen. Als die Produktion dann allerdings mitbekam, dass Kandidat Danilo nur noch an das schöne Model denken konnte, holten sie sie zurück. Doch zunächst wählte sie Aleksandar Petrovic (29) als Partner, da Danilo noch mit Melissa (24) vercoupelt war. Später kam es in der Show dann doch noch zum Happy End – sehr zum Missfallen von Melissa und Aleks. Nach dem Ende der Dreharbeiten wurde aus den beiden allerdings kein Paar – im Promiflash-Interview verriet Dijana nun, wie sie heute über die Geschichte mit Danilo denkt!

Gegenüber Promiflash plauderte Dijana aus, wie es ihr damit geht, die Szenen rund um sie und Danilo noch einmal im TV zu sehen. Die Blondine bereut ihr Verhalten in der Datingshow nicht: "Nach wie vor sage ich, dass ich einfach nur auf mein Gefühl gehört habe und anfangs das Ganze nicht zulassen wollte, da Danilo immer eng vercoupelt war. Hätte ich eine Show abgezogen, hätte ich das mit Aleks durchgezogen, das konnte ich aber nicht. Ich habe schlussendlich auf mein Herz gehört, egal wer was denkt", stellte sie klar.

Nach der Show versuchten es Danilo und Dijana miteinander – offiziell ein Paar wurden sie aber nie. Wie steht die Like Me I'm Famous-Kandidatin heute zu dem Italiener? "Danilo und ich haben eigentlich keinen Kontakt mehr und ich habe mitbekommen, dass er eine neue Freundin hat. Ich wünsche ihnen natürlich alles Glück dieser Welt", schloss sie ab.

Love Island, RTL II "Love Island"-Danilo und Dijana

Instagram / danilocristilli Dijana Cvijetic und Danilo Cristilli auf Natascha Ochsenknechts Halloween-Party in Berlin 2019

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Danilo im Sprechzimmer

