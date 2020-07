So geht es für Tim Rasch (21) weiter! Der Laiendarsteller verkörperte drei Jahre lang Nik Becker in der Reality-Soap Berlin - Tag & Nacht. Doch vor einigen Tagen wurde die letzte Folge mit ihm ausgestrahlt – Tim verlässt nämlich das Format und zieht sogar wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen. Seine Fans müssen jetzt allerdings nicht gänzlich auf den 21-Jährigen verzichten: Der Musikfan hat Promiflash verraten, wie es mit seiner Karriere nach BTN weitergeht!

Tim zieht sich jetzt nicht etwa aus der Öffentlichkeit zurück – im Gegenteil: Er gibt seinen Unterstützern einen noch intimeren Einblick in sein Leben und seine Karriere. "Ich habe jetzt meine eigene Dokuserie auf YouTube namens 'Timi's Show' ins Leben gerufen. In der Serie zeige ich den Zuschauern meinen Neuanfang und all das, was auf mich zukommen wird", verkündet er stolz im Promiflash-Interview. Doch nicht nur online baut er sich ein neues Standbein auf. "Es stehen auch neue TV-Projekte an. Ich darf leider noch nichts sagen – aber es wird eine Hauptrolle! [...] Ich bin sehr aufgeregt", schwärmt er. Die genauen Details sollen in seiner Web-Serie veröffentlicht werden.

Tims berufliche Zukunft soll erst mal abseits von Berlin Fahrt aufnehmen – denn die Hauptstadt war auch ein Grund für seinen BTN-Ausstieg: "Ich habe mich in Berlin mit der Zeit nicht mehr wohlgefühlt und brauche etwas Abstand von der Stadt, daher steige ich in erster Linie aus", offenbarte er Promiflash.

Anzeige

privat Tim Rasch

Anzeige

Getty Images Tim Rasch, TV-Bekanntheit

Anzeige

privat TV-Darsteller Tim Rasch



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de