Liz Hurley (55) kehrt langsam zu ihrem Alltag zurück. In der vergangenen Woche machte eine erschütternde Nachricht die Runde: Steve Bing (✝55), der Ex-Freund der Schauspielerin und Vater ihres Sohnes Damian Hurley (18), beging im Alter von 55 Jahren Suizid. Liz teilte daraufhin gleich eine Reihe alter gemeinsamer Schnappschüsse im Netz – zog sich ansonsten aber aus den sozialen Netzwerken zurück. Nun meldet sich das Model aber bei seinen Followern zurück!

Auf dem Instagram-Account ihres Modelabels veröffentlichte das Model in den vergangenen Tagen gleich drei Bilder: Auf denen posiert sie in ihrer neuen Kollektion und zeigt sich unter anderem in einem pastellfarbenen, knappen Bikini und mit breitem Grinsen im Gesicht am Strand. Die Fotos dürften allerdings nur gepostet worden sein, da sie ein Bestandteil von Liz' Bademoden-Kampagne sind und auf eine Rabattaktion aufmerksam machen sollen.

So oder so scheinen sich die Follower der Gossip Girl-Darstellerin sehr über ihre Social-Media-Rückkehr zu freuen: Sie belohnten Liz' aktuellsten Post nicht nur mit zahlreichen Likes – einer ihrer Follower kommentierte auch ganz begeistert: "Du sorgst dafür, dass alles toll und atemberaubend aussieht!"

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Filmproduzent Steve Bing im Dezember 2005 in Dubai

Getty Images Model Liz Hurley bei der "Rocketman"-Premiere in London im Mai 2019

Getty Images Liz Hurley im November 2019 in New York



