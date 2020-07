Gigi Hadid (25) thematisiert ihre körperliche Wandlung! Ende April verkündete das Supermodel, in anderen Umständen zu sein. Die Laufstegschönheit erwartet ihr erstes Baby von ihrem Freund, dem Ex-One-Direction-Mitglied Zayn Malik (27). Seitdem hält sich die werdende Mutter aber mit weiteren Updates zurück. Jetzt machte sie jedoch überraschend eine erste Aussage zu ihrem durch die Schwangerschaft veränderten Körper: Gigis Babybauch ist aus einer ganz bestimmten Perspektive nicht mehr zu übersehen!

Auf Instagram wurde die 25-Jährige gefragt, warum man bei ihr auf einem aktuellen Foto noch keinen Bauch sehe. "Ich bin im vierten Monat schwanger und mein Bauch ist riesig! Trotzdem siehst du toll aus", stellte eine Userin verblüfft fest. Tatsächlich müsste die 25-Jährige gerade bereits im siebten Monat schwanger sein. Ihre Mutter Yolanda plauderte nämlich jüngst aus, dass ihre Tochter das Baby im September erwarte. Die Begründung der Beauty folgte prompt. "Dieser Winkel und der weit ausgestellte Jumpsuit tragen zu der optischen Täuschung bei. Von der Seite sehe ich ganz anders aus, haha", witzelte die US-Amerikanerin.

In einem Instagram-Livestream gab Gigi vor einigen Wochen noch an, dass ihr die Extrakilos, die ihre Schwangerschaft mit sich bringt, rein gar nichts ausmachen würden. Bei ihren rundlichen Wangen sei ohnehin nicht mehr viel aufzufüllen, witzelte sie. "Keine Sorge! Ich bin glücklich mit dem natürlichen Lauf der Dinge", gab die Blondine abschließend an.

Getty Images Gigi Hadid im Jahr 2020

Getty Images Gigi Hadid im Jahr 2019

Getty Images Gigi und Bella Hadid im Jahr 2020



