Die schwedischen Royals zeigen sich herrlich normal. Prinzessin Victoria von Schweden (42) und ihr Mann Prinz Daniel (46) geben sich stets volksnah und gewähren ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Gerade erst präsentierten sie zu ihrem 10. Hochzeitstag bisher unveröffentlichte Fotos von ihrer Trauung. So ausgelassen wie jetzt zeigen sich die Eltern und ihre Kinder Prinz Oscar (4) und Prinzessin Estelle (8) trotzdem nur selten: Für eine Kampagne toben sie wild durch ihr Wohnzimmer.

Die schwedische Königsfamilie wirbt für www.digifritids.se – eine Plattform der Wohltätigkeitsorganisationen Generation Pep und Save the Children, die mit Spielen und sportlichen Aktivitäten die Kreativität bei Kindern fördern wollen. In dem Kampagnen-Video zeigen die Royals: Auch sie sind eine ganz normale Familie. In dem Clip macht Daniel Liegestütze, während Estelle erst unter ihm hindurch kriecht und dann über ihn springt. Derweil sitzt Oscar auf dem Rücken seines Papas und bekommt sich vor Lachen kaum ein. Und Victoria? Die Kronprinzessin beobachtet das Spiel aus der Ferne und feuert ihre Liebsten an.

Mit diesem ungestellten Video zeigen die Blaublüter nicht nur, dass ihnen Bewegung wichtig ist, sondern auch, dass sie ordentlich Spaß beim gemeinsamen Herumtollen haben. Besonders begeistert dürften die Supporter dabei von Oscar sein. Normalerweise guckt der Vierjährige eher grummelig in die Kamera – so lachend wie in dem Video sieht man den kleinen Prinzen dagegen nur selten.

Kungahuset Familienbild der schwedischen Königsfamilie, Februar 2020

Linda Broström/Kungl. Hovstaterna Prinz Daniel, Prinzessin Victoria, Prinzessin Estelle von Schweden, Prinz Oscar von Schweden

ActionPress/Dutch Press Photo Agency/face to Prinzessin Victoria, Tochter Estelle, Königin Silvia, Prinzessin Sofia, Prinz Oscar und Prinz Daniel



