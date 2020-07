Klaas Heufer-Umlauf (36) machte eine überraschende Enthüllung! Der Moderator blickt bereits auf eine beachtliche TV-Karriere zurück – die der Grimme-Preisträger zu großen Teilen mit seiner besseren Hälfte Joko Winterscheidt (41) absolviert hat. So hatte das Komiker-Duo nach seinen Anfängen bei VIVA schon zahlreiche eigene Shows: "neoParadise", Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt und "Circus HalliGalli" dürften dabei die bekanntesten Formate sein. Doch nicht jede seiner Shows hat Klaas auch Spaß gemacht...

"Es gab eine Sendung, die ich mal mit Joko gemacht habe, da habe ich die Stunden gezählt, bis es vorbei war", berichtete Klaas nun in seinem Podcast Baywatch Berlin. Gemeint ist "Ahnungslos – Das Comedyquiz". In der Quizsendung, die von 2010 bis 2012 im TV lief, mussten Joko und Klaas Passanten ansprechen und ihnen Allgemeinwissensfragen stellen. "Es war einfach anstrengend, überhaupt Leute zu finden, die dieses bekackte Spiel mitmachen. Und dann wollen die am Ende nicht gezeigt werden", erinnerte sich der Fernsehproduzent zurück.

Besonders schlimm war für Klaas: "Ich war durch die Verkleidung nicht mehr zu erkennen, habe Leute angequatscht, und die haben mich von sich geschoben", schildert der Schauspieler. "Ich konnte nicht abstellen, dass ich das jedes Mal persönlich genommen habe." Erinnert ihr euch noch an "Ahnungslos – Das Comedyquiz"? Stimmt ab!

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Entertainer-Duo

ProSieben/ Jens Hartmann Joko und Klaas bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf im November 2019 in Berlin



