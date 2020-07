Bei diesem Videoanruf brachen bei den Schwestern Prinzessin Beatrice (31) und Prinzessin Eugenie (30) alle Dämme! Die beiden Royals riefen in der vergangenen Woche bei den Gewinnern des Charity Awards des Teenager Cancer Trusts an, um ihnen für ihren Einsatz zu danken. Der Preis wurde unter anderem an Personen verliehen, die sich mit Spendenaktionen für an Krebs erkrankte Heranwachsende eingesetzt haben. Bei einem Videocall sprachen die 30- und 31-Jährigen mit Enid Waterfall, die unermüdlich Geld für den Fonds gesammelt hat, um sich mit ihrem verstorbenen Enkel verbunden zu fühlen. Die Geschichte der 85-Jährigen rührte die beiden Prinzessinnen zu Tränen.

Wie Daily Mail jetzt berichtete, sammelte Enid mit ihrer Familie umgerechnet über 31.000 Euro für an Krebs erkrankte junge Menschen. Der Grund für ihren besonderen Einsatz ist ihr Enkel Richard, der mit 21 Jahren an einer seltenen Form von Knochenkrebs erkrankt war und 2018 verstarb. Den Preis, den seine Oma nun erhalten hat, widmete sie ihm. "Was für eine wundervolle Sache, Spenden ihm zu Ehren zu sammeln. Mir stockt ein wenig der Atem, wenn ich die Geschichte höre, weil es so schwer sein muss", brachte Eugenie mit tränenerstickter Stimme heraus.

Die rüstige alte Dame antwortete darauf: "Ich fühle mich Richard näher, wenn ich das tue. Ich bin nicht die wichtigste Person in all dem. Es sind die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten und ihr Geld spenden." Auch Beatrice zeigte sich sichtlich gerührt von dem bedeutungsvollen Einsatz ihrer Gesprächspartnerin. "Ich danke Ihnen für die wundervolle Arbeit – es ist ihr und Richards Vermächtnis. Danke für alles", sagte die Tochter von Prinz Andrew (60), während sie sich eine Träne aus dem Augenwinkel wischte.

Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie

Prinzessin Eugenie

Prinzessin Beatrice



