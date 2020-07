Es werden immer mehr Details zum Verschwinden von Naya Rivera (33) bekannt. Die ehemalige Glee-Darstellerin wird seit einem Bootsausflug mit ihrem Sohn Josey Hollis Dorsey (4) am Mittwoch vermisst. Einzig der Vierjährige wurde an Bord des Wassergefährts auf dem Lake Piru in Kalifornien gefunden – ohne Mutter und körperlich unversehrt. Jetzt ist der Notruf veröffentlicht worden, der die Polizei über den Fund des kleinen Jungen informierte.

Das Büro des Sheriffs von Ventura County selbst machte die besagte Tonaufnahme publik. Auf der Notruf-Audio ist eine Stimme zu hören, die sagt, sie rufe vom Piru-See an, bevor sie beschreibt, was vorgefallen war. "Es ist ein Notfall. Wir haben ein kleines Mädchen alleine in einem Boot gefunden, und seine Mutter ist nirgends zu sehen", erklärte die Dame. Sie verwechselte Josey in diesem Moment vermutlich wegen seiner langen, lockigen Haare mit einem Mädchen. Ihr Mann sei derjenige gewesen, der den Kleinen gefunden habe, daher konnte sie keine nähere Auskunft über Alter, Herkunft oder Geschlecht des Kindes geben.

In einer Pressekonferenz am Seeufer verriet Offizier Kevin Donoghue, dass eine Videoaufnahme vorliege, auf der Naya und Josey am Steg des Sees zu sehen seien: "Wir haben Videobeweise vom Dock, die zeigen, dass Frau Rivera und ihr Sohn die einzigen zwei Personen sind, die an Bord des Bootes gehen."

Getty Images Naya Rivera und ihr Sohn Josey Hollis im Februar 2019

Getty Images Die Schauspielerin Naya Rivera

Getty Images Naya Rivera, Schauspielerin



